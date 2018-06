Gensidigt fyringsvrøvl fra Dansk Erhverv

Under Folkemødet på Bornholm, deltog jeg i en debat om fyringer af topchefer. Jeg var af den opfattelse, at der går længere og længere tid mellem toplederes papegøjesnak, når fyringer blev eksekveret. I stedet bliver årsagen til en fratrædelse begrundet klart og entydigt.

Min pointe er, at alle kan gennemskue, at en fyring ikke sker gennem en gensidig aftale. Der vil altid være én, som siger det første ord. Initiativet kan kun komme fra én part. Derfor er det utroværdigt, når parter i en afskedigelses­sag forsøger at pynte på sandheden.

I panelet var vi enige i og stærkt tilfredse med, at ærligheden om fyringer var begyndt at forplante sig i erhvervslivets top. Vi så det som et tegn på, at erhvervslivet var begyndt at bearbejde myten om, at det er pinligt at blive fyret, og at en fyret direktør sagtens kan vise sig at være en god direktør, men blot ikke passer til lige præcis det job, vedkommende sidder i, på det givne tidspunkt.

Nogle er gode til at skære til, andre er bedre til at udvikle. Kompetencer skal hele tiden afstemmes med den udviklingsfase, en virksomhed er i.

Vi gik så vidt, at vi synes, vi skulle sige: »Tillykke, du er blevet fyret« med det dobbelte budskab, at det er sundt at blive skubbet videre til nye opgaver, og at det burde være slut med at betragte fyringer som skamfulde.

Mit særlige budskab er, at en aflivning af myten om det pinlige og skamfulde skal ske i toppen af en virksomhed. Hvis det er flovt for en direktør at blive fyret, så tænk blot på alle de medarbejdere, som direk­tører over tid skal skille sig af med.

Desværre synes min pointe at blive gjort til skamme, da Dansk Erhverv afskedigede sin adm. direktør, Jens Klarskov, og erstattede ham med erhvervsminister Brian Mikkelsen.

I pressemeddelelsen hedder det, at Klarskov »stopper efter gensidig aftale med øjeblikkelig virkning«, og formanden for Dansk Erhverv, Jens Mathiesen, der også er adm. direktør for Scandic Hotels, sagde efterfølgende, at »det hele er foregået udramatisk«, ligesom indholdet i den gensidige aftale holdes internt, »men vi har haft en rigtigt god dialog, og i dag går vi så ud med det«.

Jeg har sjældent set så megen gensidig fyringsvrøvl på så kort tid, og at det skulle komme fra en arbejdsgiverorganisation er rystende.

Selv Jens Klarskov kalder fratrædelsen udramatisk, men vil i øvrigt ikke sige, hvornår han fik besked: »Det hører ind under afdelingen for forretningshemmeligheder.«

Jeg har sjældent set så megen gensidig fyringsvrøvl på så kort tid, og at det skulle komme fra en arbejdsgiverorganisation er rystende. De signaler, organisationen sender til medlemmerne og ned gennem medlemsvirksomhedernes organisationer, er, at det både er skamfuldt, hemmeligt og pinligt at afskedige en direktør.

Kernen er, at bestyrelsen for Dansk Erhverv siden nytår har arbejdet med en ny strategi­plan for organisationen, og i den forbindelse blev det gjort klart, at Jens Klarskov, direktør gennem ti år, ikke var en del af fremtiden.

Det er også kommet frem, at bestyrelsesformand Jens Mathiesen for to uger siden indledte forhandlinger med Brian Mikkelsen om at over­tage posten som adm. direktør.

Forløbet kan ikke pakkes ind i ligegyldigheder. Det er dramatisk, både for den afgående direktør, men i lige så høj grad for de ansatte i organisationen og medlemsvirksomhederne, som har orienteret sig mod Jens Klarskov, men nu skal forholde sig til en ny direktør og en ny strategi, som blafrer i vinden.