Velkommen Jarlov, husk at erhvervslivet har brug for en stærk minister

Endnu en højprofileret minister har forladt regeringen. Denne gang er det erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), som synes, at det er på tide at opbygge en tilværelse uden for Christiansborgs gange. For nylig var det Venstre-profilen Søren Pind, der led og ked af politik sagde farvel som uddannelses- og forskningsminister.

Først og fremmest efterlader det regeringschef Lars Løkke Rasmussen (V) med en følelse af, at de dygtige forlader skuden, mens tid er. Hvis regeringen var børsnoteret, er der ingen tvivl om, at kursen ville styrtdykke. Det er ikke et sundhedstræk, når prominente chefer én for én vælger at forlade betroede poster.

Løkke var imidlertid hurtig til at udpege en populær serieiværksætter som erstatning for Søren Pind. Et modigt træk, som erhvervslivet har nikket anerkendende til. Endelig ville en af deres egne påtage sig et politisk ansvar. Nu afventer de, om Tommy Ahlers kan tilføre regeringen moderne virksomhedsledelse, eller om han bliver dyppet så langt ned i den politiske suppe, at han kommer til at ligne alle andre politikere.

Den konservative leder, Søren Pape Poulsen, og statsminister Lars Løkke Rasmussen var også hurtig til at finde en afløser for Brian Mikkelsen, men i modsætning til Venstre, valgte de konservative de ny minister fra egne rækker på Christiansborg. Det blev Rasmus Jarlov. Han er et sikkert politisk valg, men har han også respekten i erhvervslivet. Det skal han nu bevise.

Brian Mikkelsen blev netop respekteret for sin interesse for vækst og erhvervslivets rammevilkår. Han fik sat initiativer i gang, men han forlader også posten, inden de for alvor er gennemført.

Først og fremmet har Brian Mikkelsen landet en aftale om erhvervsfremmesystemet. Det er en kompliceret øvelse, som Rasmus Jarlov nu skal drible i mål. Brian Mikkelsen fik også strikket en iværksætterpakke, som ikke var den bedste for erhvervs­livet, men der blevet taget de rigtige skridt.

Der er under et år til et valg, og Rasmus Jarlov skal nå at få sat nogle hegnspæle, inden det udskrives. Det kræver en driftssikkerhed, og Jarlov har ikke 100 dage til at finde sig selv i Erhvervsministeriet.

Hans udfordring er, at han udover at tage hånd om de aftaler, der er indgået, bliver mødt med forvetninger fra erhvervs­livet om en minister med pondus til at sætte dagsordenen for digital omstilling, lettelse af administrative byrder og bekæmpelse af de skatter og afgifter, der er hæmmer væksten og konkurrenceevnen. Prøven skal bestås ved de kommende finanslovsforhandlinger.

Tilsvarende forventer erhvervslivet, at Jarlov tager hånd om manglen på arbejdskraft. Virk­somhederne ønsker, at det bliver nemmere at tiltrække ansatte uden for Europas grænser. Det er ikke et politisk populært standpunkt, men afgørende for væksten.

Dr er næppe tvivl om, at Rasmus Jarlov hurtigt bliver overdynget med besværlige politiske forhandlinger.

Det skal han klare sideløbende med håndteringen af Danske Banks hvidvaskningssag. Da Mikkelsen tiltrådte, sagde han kækt, at det skulle være slut med at mobbe bankerne. Kort efter løb han panden ind i den estiske skandale, som myndighederne har haft svært ved at håndtere. Det virker, som om, at Brian Mikkelsen, hans ministerium og tilsyn har lagt sig i skyggen af bankens egne undersøgelser, formentlig fordi det har gjort vanvittigt ondt på Brian Mikkelsen, at han skulle kritisere de banker, han følte blev mobbet uberettiget.

Rasmus Jarlov kan som ny minister se på myndighedernes ansvar med nye, friske øjne. Det har offentligheden fortjent.