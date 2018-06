Pandora-chok: Skat og Jesper »Kasi« Nielsen går sammen

For fem år siden måtte Skat sende en ti sider lang undskyldning til Jesper »Kasi« Nielsen for den måde, som Skat havde behandlet ham på.

Ifølge Jesper Nielsen havde Skat truet ham med politi­anmeldelse, skattesmæk af tredobbelt størrelse samt forsøgt at få ham til at forpligte sig til ikke at klage over Skats afgørelse.

Men Skat gik langt over stregen. Daværende direktør for Skats kontrolindsats, Erling Andersen, måtte bruge ord som »betænkelig«, »kritisabel«, »ulovlig«, »helt utilstedelig« og »alvorlige retssikkerheds­mæssige problemer« i undskyldningen til Jesper Nielsen og hans familie.

Forholdet mellem Skat og Jesper Nielsen var alt andet end hjertevarm. Det er den formentlig stadig ikke. Men alligevel kan Jesper Nielsen i dag glæde sig over en opsigtsvækkende beslutning fra Skat, som kan være millioner af kroner værd. Skat har nemlig givet Kammeradvokaten grønt lys til at forfølge et milliard­beløb, som Jesper Nielsen mener, at han har til gode hos smykkefirmaet Pandora.

Beløbet stammer fra en såkaldt earn out-aftale, han indgik, da Pandora købte Jesper Nielsen ud af det tyske marked i 2010. Pandora betalte dengang 385 mio. kroner.

En ting er, når en skør mand fra Vestegnen råber op om, at Pandora har snydt ham. Det er noget andet, når Kammeradvokaten og Boris Frederiksen mener det samme

Det resterende beløb skulle udbetales i 2015, og beløbet skulle afhænge af indtjeningen frem til 2014.

Jesper Nielsen har siden kæmpet med Pandora om pengene, men har følt sig noget alene. Det er ikke længere tilfældet, som han siger til Berlingske: »En ting er, når en skør mand fra Vestegnen råber op om, at Pandora har snydt ham. Det er noget andet, når Kammeradvokaten og Boris Frederiksen mener det samme.«

Jesper Nielsens earn out-aftale ligger som et aktiv i hans konkursramte selskab Dojajean Holding. Skat mener at have penge til gode i holdingselskabet, og det er Kammeradvokaten og Boris Frederiksens opgave at opgøre værdierne i konkursboet.

I forbindelse med dette arbejde har Boris Frederiksen fået kig på earn out-aftalen, og som han siger: »Vi havde ikke indstillet, som vi har gjort, hvis vi på forhånd vurderede, at familien Nielsen ikke havde ret.«

Det betyder med andre ord, at han ikke er uenig i Jesper Nielsens påstand, og omvendt betyder det, at smykkefirmaet Pandora får ekstra sved på panden, når sagen skal afgøres. Jesper Nielsens midler til at føre en retssag er begrænset, men Kammeradvokaten har de muskler, der skal til, for at føre sagen til ende.

Det er muligt, at Jesper Nielsen ikke får alle de penge, han har til gode, men han kan nu lægge sig i ly af Kammer­advokaten og håbe på, at der bliver penge til overs, for som Boris Frederiksen siger det: Hvis Kammeradvokaten vinder sagen, kan det ende med, at Skat får sine penge, og at der bliver noget til overs til familien Nielsen.

Hvem skulle have troet, at Skat og Jesper Nielsen, som i årevis har været i infight med hinanden, nu står skulder ved skulder mod en ny fælles fjende, smykkefirmaet Pandora.

Pandora vil vanen tro ikke udtale sig om sagen, men hvor længe vil selskabets hård­prøvede aktionærer finde sig i det? Særligt når selskabet ikke længere affærdiger sagen med, at det blot er en skinger dreng fra Vestegnen, der råber op, for nu optræder han i en stærk trio med Skat og Kammeradvokaten.