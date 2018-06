Første sejr til Tommy Ahlers, snart bliver det svært

Serieiværksætter Tommy Ahlers synes at have fundet sig til rette i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Han er kommet trygt gennem første måned, og har allerede lanceret et markant opbrud mod vanetænkningen i uddannelsessystemet.

I et interview med Berlingske trådte han frem som varm fortaler for mere fleksibilitet for de studerende på videregående uddannelser. Han signalerede klart, at vi i fremtiden skal kunne gå ind og ud af universitetet i takt med, at samfundet udvikler sig og har behov for nye færdigheder.

Kort fortalt betyder det, at han vil bløde op på den regel, der reelt betyder, at de studerende skal går direkte fra bachelor til kandidatuddannelsen, der mere eller mindre ligger i lige linje fra bacheloruddannelsen. Hvis de studerende ikke går fra bachelor til kandidat inden for tre år, mister de førsteretten til kandidatuddannelsen.

Tommy Ahlers mener, at de studerende i mindre grad skal jagte en lang universitetsuddannelse, men i stedet hoppe ud efter tre år med en bachelor og få ehvervserfaring.

Når de har fået erhvervserfaring, kan de, der vil, komme tilbage til universitetet og tage kandidatgraden, enten i lige linje fra bacheloruddannelsen eller gå i en helt anden retning, som matcher de interesser, den studerende måtte have fået efter en tid i erhvervslivet.

Han vil tillige åbne for, at de studerende kan tage en etårig overbygningsuddannelse.

Tommy Ahlers vil med andre ord gør universitetsuddannelserne mere fleksible, tilpasse dem erhvervslivets behov og inspirere studerende til at videreuddanne sig til de kompetencer, der efterspørges.

Det er et sprog, erhvervslivet forstår, og det er samtidig en gevinst for de studerende. I en verden, der udvikler sig hastigt, kan ingen vide, hvad der er behov for om få år, og hvilke kompetencer, der er efterspørgsel efter.

Erhvervslivet skal bruge kloge hoveder, men ikke kloge hoveder fyldt med ubrugelig viden.

Det eneste sikre er, at erhvervslivet skal bruge kloge hoveder, men ikke kloge hoveder fyldt med ubrugelig viden.

Tommy Ahlers ramte med sit forslag vennerne i erhvervslivet, og nok så vigtig blev det modtaget positivt af begge fløje på Christianborg.

Den første omgang var let.

De næste bliver betydelig vanskeligere, for vennerne i iværksættermiljøet har forventninger om, at han nu i endnu højere grad kan markedsføre de anbefalinger, som han var med til at udvikle som formand for Iværksætterpanelet.

Tommy Ahlers ønsker lavere skat på aktieindkomst, lukrativ aktiesparekonto og lettere adgang for ophold i Danmark for talentfulde udlændinge.

For erhvervslivet et det en irriterende sten i skoen, at det er så besværligt at hyre udenlandsk arbejdskraft.

Reglerne er besværlige, lønkravet er højt og vores debatkultur om udlændinge er skræmmende. Det mener erhvervslivet, og selv samme erhvervsliv ved, at Ahlers deler synspunkter på dette område.

Den første store prøvelse mellem erhvervslivet og Tommy Ahlers bliver den dag, hvor han skal balancere mellem den politiske virkelighed på Christiansborg og hans egne, krystalklare holdning fra tiden som serieiværksætter.

Det er ikke sikkert, at vennerne forstår den politiske balancekunst.

De er vant til at træffe beslutninger, fordi de bestemmer, og ikke fordi de skal overbevise halvdelen af medarbejderne.