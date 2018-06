Er Lars Seier mere end et one hit wonder?

Multimilliardær Lars Seier Christensen er et interessant fænomen. Han kaster sig ud i projekter med en passion, vi sjældent ser i erhvervslivet.

Han har stærke meninger og en selvtillid uden sidestykke. Men hvordan går det lige med butikken?

Ifølge Seiers danske regnskab fra Seier Capital har han en solid egenkapital på 2,76 milliarder kroner. Værdien af ejerandelen i Saxo Bank udgør 2,34 milliarder kroner. Den resterende andel på 419 mio. kr. af egenkapitalen stammer fra andre aktiviteter.

Ser vi på Seier Capitals forretning, må Lars Seier igen i år notere et massivt underskud på 39 millioner kroner for regnskabsåret 2017. Det kommer efter en underskud i 2016 på 71 millioner kroner og et underskud i 2015 på 47 millioner kroner.

På den ene side skyldes underskuddet Lars Seiers energiske interesse for vidt forskellige selskabs­typer.

Det kan være sport og underholdning inden for cykelsport, e-sport, ishockey, en 42 meter lang lystyacht, en fodbold-app osv. Eller det er inden for mad og drikke med klenodien, Michelin-restauranten Geranium, donuts, vin, et israelsk foodtech-selskab osv.

På den anden side mangler vi at se guldkornet i kurven af mange små investeringer.

Eller kunst og mode med investering i kunst og i vurdering af kunst. Eller sociale medier, finansiel service og teknologi.

For mange med penge på lommen kan det være interessant at kaste sig over nystartede virksomheder i håb om, at blot en enkelt bliver en guldrandet investering, der opvejer tabene på alle de andre. Det har vi endnu til gode at se.

I forlængelse af underskuddet i 2017 fortalte Lars Seier, at han nu ville skære i porteføljen af selskaber for i stedet at koncentrere sig om enkelte større investeringer.

Til Børsen gav han udtryk for, at han ikke ville satse helt så meget på risikofyldte virksomheder, også kendt som lottokuponer, for »selv om det er mægtig interessant at være tæt på virksomhederne, er det ikke realistisk for mig at fortsætte med så mange relativt små investeringer, når jeg skal investere provenuet fra Saxo-salget,« lød det fra Seier.

Han har endnu ikke fået frigivet de mange milliarder for salget af Saxo Bank-aktierne.

Handlen blev gennemført i maj 2017, men aktierne ligger stadig hos Seier, da relevante myndigheder i forskellige lande endnu ikke har godkendt transaktionen.

Finanstilsynet og EU har godkendt handlen, og det er formentlig kun et spørgsmål om kort tid, inden de sidste godkendelser falder på plads.

Når det er sket, vil det blive endnu mere interessant at følge Seiers investeringsprofil.

De mange små investeringer er festlige

Lige nu ser vi en række fejlslagne investeringer, som i Jesper »Kasi« Nielsens smykkefirma, Endless Jewelry, som er krakket. Tilsvarende er prestigeinvesteringen i Henrik Boserups burgerkæde Juicy Burger gået skævt.

Men når pengene fra Saxo Bank frigives, bliver spille­rummet unægtelig større.

Uden at fornærme Lars Seier unødigt bliver det interessant at se, om han er mere end et one hit wonder. Om han kan skabe en ny gigantforretning i kølvandet på succeshistorien med Saxo Bank.

De mange små investeringer er festlige. Det vil dog være langt sjovere at se det talent, som stod bag Saxo Bank, blive anvendt til en ny magtfuld forretningsidé.