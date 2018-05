SU er et velfærdsgode, ingen tør røre ved

Velfærdsgoder. Smag på ordet. Det ligger godt i munden, for det er et udtryk for, at vi lever i et land, hvor vi har råd til at støtte hinanden.

Sikken en luksus, og hvor skal vi være glade for, at Danmark kan bidrage til at hjælpe borgere, når det er nødvendigt.

Problemet med velfærds­goder er imidlertid, at de er forbandet svære at ændre på, når de først er indført. Statens Uddannelsesstøtte er et lysende eksempel på et gode, som både rummer fornuft og irrationalitet.

Rundhåndet SU

På den ene side vil vi gerne stimulere unge til at tage en uddannelse. Det gør vi ved at uddele en rundhåndet SU, som sikrer en anstændig økonomi under uddannelse.

På den anden side må støtten ikke være så høj, at den står i vejen for, at andre kan få del i de goder, velfærdssamfundet har råd til at give videre, f.eks. til andre grupper i befolkningen med behov for en håndsrækning.

Spørgsmål er, hvordan sikrer vi os, at unge både uddanner sig til et langt liv på arbejdsmarkedet, som er til gavn for samfundet, men at de ikke har snablen så dybt ned i velfærdssamfundets lommer, at de suger midler ud, som andre vil kunne få gavn af, også til gavn for samfundet.

Det har Det Økonomiske Råd, vismændene, forsøgt at give et svar på i den økonomiske redegørelse, der blev fremlagt tirsdag.

Klar konklusion

Konklusionen er rimelig klar. »De samlede udgifter til Statens Uddannelsesstøtte (SU) til studerende på videregående uddannelser er steget betragteligt siden indførelsen af ordningen.«

Vismændene konstaterer, at støtten i Danmark er betydeligt højere end i de andre skandinaviske lande, og ifølge vismændenes analyse sammenholdt med international forskning vil det være mest fornuftigt at omlægge uddannelsesstøtten, så en større del gives som lån i stedet for stipendier.

Umiddelbart synes forslaget at ligge lige til højrebenet.

Regeringen har allerede i regeringsgrundlaget lovet at udarbejde forslag til en SU-reform.

Oppositionen burde alt andet lige kunne se fornuften i en omlægning, særligt fordi de unge, der gennemfører en videregående uddannelse, vil opnå en relativt højere indkomst senere i livet.

Ifølge vismændene vil en omlægning af SU-støtten ikke betyde begrænsninger i uddannelsesoptaget.

Det betyder med andre ord, at unge fortsat vil vælge en videregående uddannelse, selv om støtten sættes ned.

Det handler derfor alene om bekvemmelighed, og om lidt ekstra luksus i hverdagen, vel at mærke uden at blive unødigt belastet af gæld, når de unge indtræder på arbejdsmarkedet med et gyldent eksamensbevis i hånden.

Regeringsgrundlaget

Men selv om en SU-reform synes rationelt begrundet, så sker der intet, for kernen er som med alle andre velfærdsgoder: Når de først er givet, er de svære at slippe af med igen.

Vismændene foreslog således allerede i 2001, at SUen burde fordeles med stipen­dium og lån i de første tre år videregående uddannelse, men kun forhøjet SU-lån i de efterfølgende år.

Pointen var den gang som nu, at SU ikke bør give unødig fordel for dem med udsigt høje livsindkomster, men burde sættes i spil til en mere ligelig fordeling af velfærdsgodet.

Et synspunkt, der er svært at være imod, men som ingen rigtig tør angribe, heller ikke regeringen, selv om den har lovet at gøre det i indeværende valgperiode.