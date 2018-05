Derfor har Lundbeck svært ved at finde ny direktør

Da Kåre Schultz 31. oktober havde sidste arbejdsdag i Lundbeck, trådte finans­direktør Anders Götzsche dagen efter ind som vikar. Set udefra ligner vikaren en fuldgyldig erstatning. Resultaterne er imponerende, og aktionærer er glade.

Men det blotte øje ser ikke alt. Her er de tre gode grunde til, at Lundbeck stadig leder efter en ny koncernchef, og en forklaring på, at den oprindelige deadline på seks måneder er overskredet.

1 Vækst:

Det er nemt at blive forblændet af Lundbecks resultater. Lundbeck har netop afleveret det bedste kvartalsregnskab nogensinde. Omsætningen stiger, og driftsoverskuddet eksploderer. Det er tal, aktionærerne glæder sig over. Aktiekursen har da også genvundet den massive rystelse, som opstod ved Kåre Schultz’ afgang.

Men i pharmaindustrien er kvartalsregnskaber en ting, noget andet er fremtidsudsigterne. Kåre Schultz overtog en virksomhed, der trængte til fokusering.

Bagsiden af medaljen er, at et medicinalselskab ikke kan overleve på den lange bane, hvis den kun evner at udpine de færdige produkter, der er på hylderne. Den skal opfinde nye præparater, enten gennem tung grundforskning, partnerskaber eller opkøb.

Med styr på økonomien, skal Lundbeck i gang med at identificere potentialet for vækst ti år frem tiden. I det lys har Lundbeck brug for en direktør med stærk pharma-profil, som kan overskue relevant forskning, indgå partnerskaber og identificere perfekte opkøbsmål.

2 Få kandidater:

Udfordringen for Lundbeck er, at selskabets størrelse er hverken er fugl eller fisk. Selskabet er lille i europæisk sammenhæng, men en gigant i Danmark. Det betyder, at Lundbeck har svært ved at finde en ny direktør i Danmark, som kan matche Kåre Schultz og for den sags skyld Anders Götzsche, særligt når tidligere Novo-direktør, Jakob Riis, har skrevet sig ud af ligningen ved at blive koncernchef for Falck.

Når Lundbeck kigger uden for landets grænser, er udfordringen anderledes. De bedste kandidater sidder i selskaber, der er langt større, og de kan hurtigt se, at opgaven i Lundbeck er uforholdsmæssig stor, dels skal indtjeningsmaskinen vedligeholdes, dels skal der findes ny vej til vækst.

Samtidig vil Lundbeck næppe tage til takke med en ny direktør fra mellemlaget i et udenlandsk selskab.

Nok svarer det ikke til, at FCK ansætter Messi, men det skal kunne sammenlignes med, at FCK hyrer en stjerne som Christian Eriksen.

3 Vikaren:

Endelig er der spørgsmålet, om vikaren kunne forfremmes til ny koncernchef. Den løsning vil være en nødplan. Ingen ved, om Götzsche blev vikar, fordi han ikke ønskede at være nummer et, eller om det er bestyrelsen, som traf beslutningen.

Noget taler for, at Götzsche med sine 11 år i Lundbeck har erkendt, at han befinder sig bedst i finansdirektørrollen med fokus på de indre linjer.

Dertil kommer en udfordring for en kommende koncernchef, der ikke kan undervurderes: I løbet af kort tid, skal Lundbeck ansætte en ny forskningsdirektør. Den nuværende, Anders Gersel Pedersen, fylder snart 67 år.

Det er en vital position, særligt hvis koncernchefens kompetence alene er finansiel ekspertise.