Åh, hvor jeg savner en ny Stein Bagger-skandale

Næsten alt kan åbenbart lade sig gøre i en buldrende højkonjunktur, for når der er rigelig adgang til penge, skal du blot have en god idé, sympatiske og over­bevisende ambassadører og et sprog, som klikker direkte ind på nethinden.

Tænk på hvor mange kuvøseiværksættere, som har lært at sige, at de har en platformsløsning, der er det danske svar på Amazon eller Airbnb, hvad enten det er inden for deling af børnetøj, rengøring eller cykler. Dernæst følger ord som eksponentiel vækst, globale ambitioner og overskud i løbet af to-tre år.

Det næste, vi skal lære, er abonnementsmodeller, som f.eks Aarstiderne med mad­kasser eller amerikanske Barkbox med legetøjspakker til hunde har succes med. Modellen er enkel, og det får straks iværksættere in spe til at tænke, at de kan gøre det samme, hvad enten det er sokker eller børnetøj igen-igen.

Der er ikke noget i vejen med at kopiere succesfulde forretningsmodeller, men ét er at kopiere, noget andet er at vurdere det økonomiske rationale. Det er i det lys, at jeg kom til at savne en ny Stein Bagger-skandale. En skandale, som kan kalibrere forholdet mellem penge og fantasi.

IT Factory havde sin storhedstid under den seneste højkonjunktur i 00erne.

Selskabet leverede software­serviceløsninger, som formentlig var fine, men som selskabets direktør, Stein Bagger, uden grænser oversolgte. Han tiltrak masser af penge, værdiansættelsen eksploderede, og selskabet væltede sig i fine priser, men det viste sig, at den underliggende forretning var ren fantasi.

Stein Bagger måtte snyde og bedrage sig til at ligne en succes, og investorer, rådgivere og revisorer glemte at stille de rigtige spørgsmål på rette tid.

Det værste var, at amatør-­investorer lod sig lokke, og de tabte formuer, fordi de professionelle lod sig forføre.

Det værste var, at amatør-­investorer lod sig lokke, og de tabte formuer, fordi de professionelle lod sig forføre

Nu skal dagens iværksættere ikke sættes i bås med en svindler. Men det brag, Stein Bagger efterlod sig, åbnede dørene til den sunde fornuft.

I modsætning til Stein Bagger har dagens iværksættere ofte en mere idealistisk tilgang, men den er kombineret med en drøm, og det er den, de sælger til investorerne.

Opgaven for rådgivere, revisorer og investorer er at teste drømmen og ikke lade sig forføre.

Tag det seneste eksempel med børsnoteringen af rengøringstjenesten Happy Helper, som har anvendt trylleformularen: Rengøringens svar på Airbnb med globale udrulningsplaner.

Med en minimal forretning lykkedes det Happy Helper at blive noteret på børsen til en værdiansættelse på 118 mio. kr.

Ser vi på tallene for Happy Helper, må det koldt konstateres, at de er små, meget små.

det relevante spørgsmål er, om kuvøse-iværksættere husker jord­forbindelsen

I april blev der gennemført 4.687 rengøringer gennem Happy Helpers tjeneste. Den økonomiske andel, der tilfaldt Happy Helper, lød på små 300.000 kr.

Selv om tallene er dobbelt så gode som i 2017, kræver det ikke den store lommeregner at finde ud af, at Happy Helper skal fordoble antallet af rengøringer år efter år langt ud i fremtiden for at blive relevante som et attraktivt investeringsobjekt.

Happy Helper er en reel virksomhed med en gennemsigtig forretningsmodel. Der er ikke tale om svindel i Stein Bagger-ligaen, men det relevante spørgsmål er, om kuvøse-iværksættere husker jord­forbindelsen, når drømmen skal udleves – særligt når det er for andre folks penge.

PS: I oprindelig version blev Barkbox ved en fejl omtalt som britisk. Hovedsædet ligger i New York.