Har Søren Skou undervurderet opgaven?

Da Søren Skou i 2016 blev udnævnt som ny koncernchef for A.P. Møller – Mærsk, åndede medarbejderne på hovedkontoret lettet op.

Først havde de fået at vide, at Nils Smedegaard Andersen var blevet afskediget, dernæst skulle virksomheden gennem et massivt strategiskifte. I det lys trådte Søren Skou ind på scenen og skabte smult vande i en tid, hvor koncernen ellers var på vej ud i oprørt hav.

På den ene side signalerede bestyrelsen for A.P. Møller – Mærsk en fornyelse af forretningen. På den anden side valgte de en koncernchef, som repræsenterer alt andet end fornyelse, men derimod livslang erfaring med dybde kendskab til de indre linjer i koncernen.

Men kan han sælge en vision for fremtiden? Det er ikke givet.

Der er næppe nogen, som ikke anerkender Søren Skous viden om shippingindustrien og hans indsigt i alle kroge af Mærsk. Han er formentlig stærk i forhandlingerne, når der skal sælges fra, men kan han sælge en vision for fremtiden? Det er ikke givet.

Spørgs­målet er, om Søren Skou har undervurderet opgaven med at være nummer et på broen.

Tidligere stillede ingen, som i absolut ingen, spørgsmål ved en topchefs egnethed på Esplanaden. Når man først var udpeget, var man pr. definition landets bedste topchef, som få stillede kritiske spørgsmål til.

Det kan meget vel være, at det stadig gælder internt på Esplanaden, men billedet er fuldstændigt forandret i offentligheden.

Søren Skou er ifølge Info­medias omfattende opgørelse »CEO Superbrands 2017« ikke at finde blandt de fem stærkeste topchefer i Danmark. Undersøgelsen blev offentliggjort kort efter A.P. Møller – Mærsks store kapitalmarkedsdag, hvor koncernens topledelse mødte investorerne.

I løbet af kapitalmarkeds­dagen lykkedes det Søren Skou at tale selskabets aktier ned. En klar indikation på, at investorerne er utrygge ved Skous visioner.

Investorerne er usikre på, om Søren Skou kan levere varen

Problemet for Skou er, at koncernen rent faktisk har leveret på investorernes ønske om at splitte selskabet op.

Tilsvarende synes mange, at strategien er rigtig tænkt. Men investorerne er usikre på, om Søren Skou kan levere varen.

Siden kapitalmarkedsdagen er kursen på Mærsk-aktien faldet yderligere.

Utrygheden ved retningen for A.P. Møller – Mærsk, falder tilbage på topchefen. Han har ikke evnet at skabe tillid blandt investorerne. Og i takt med, at Mærsk mister sin ubestridelige position i offentligheden, bliver kritikken fra investorerne mere og mere tydelig.

Mærsk kan ikke længere læne sig tilbage i en selvbevidst tro på at vide bedre. Ledelsen skal stå på mål for beslutningerne, og være i stand til at forklare sig tydeligt og troværdigt.

Det bliver naturligvis ikke bedre for Mærsk, at ejerfamilien ikke har fundet rytmen i forhold til den nye virkelighed.

Når familieoverhovedet Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla på koncernens generalforsamling i april sagde: »Jeg spekulerer som regel ikke i aktiekursen, men jeg forstår, at det betyder meget for mennesker,« understøtter hun en distance mellem selskabets selv­opfattelse og investorernes behov for afkast.

Ane Ugglas signal er klart. Hun skal sikre selskabet de næste 100 år. Men over for det, står investorer, som skal levere afkast til almindelige danskeres opsparing.

Søren Skous opgave er at repræsentere alle investorer, og danne bro mellem familiens agtværdige ønske og investorernes naturlige krav om afkast her og nu.