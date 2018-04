Derfor er Ole Andersen klar til at gå af i Danske Bank

Det kan siges på mange dramatiske måder, men det er næppe udtryk for en stor overdrivelse at konstatere, at Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, har sat sig ud på en fritflydende, langsomt optøende isflage.

Til september får vi resultatet af en uvildig advokatundersøgelse om bankens baltiske hvidvaskningsskandale. Til den tid får vi at vide, hvem der vidste hvad – og hvornår.

Ser vi imidlertid på de seneste udmeldinger fra banken, finder vi argumenterne for, at Ole Andersen er parat til at påtage sig et ledelsesmæssigt ansvar for skandalen. Ét er, at han har sagt, at ingen i banken er fredet, heller ikke formanden, noget andet er, at an­svaret for en skandale altid ender hos den øverste ledelse.

Jo højere op i hierarkiet, desto mindre direkte ansvar skal der til. Det er den abstrakte betragtning, men den kan ikke afviges, når en skandale er løbet af sporet og har sat sig som en dyb mistillid i det omkringliggende samfund.

Danske Bank er kommet ud over det punkt, hvor den kan forsvare de fejl, der er begået i det estiske afdeling, og de færreste vil tro på banken, hvis rapporten konkluderer, at der er ryddet op, at alle fejlkilder er fundet, og at de ansvarlige allerede er holdt op.

Rapporten vil med den viden, vi har i dag, komme med en skarp kritik. Det må være hævet over enhver tvivl, alene af den grund, at bankdirektør Lars Mørch har forladt den øverste direktion med direkte reference til hvidvasksagen.

Ikke at han nødvendigvis havde fingrene nede i dejen, men han har påtaget sig et ledelsesmæssigt ansvar, som ikke må forveksles med et konkret, juridisk ansvar.

Argumentet er ikke blevet modsagt af bestyrelsen. Det i sig selv indikerer, at banken har været så meget nede i detaljerne, at bestyrelsen må føle sig trygge ved Thomas Borgens rolle. Det understøttes også af, at den øverste direktør sammen med bestyrelsen har fået lov til at lægge bygge­klodserne for bankens nye vidtgående strategi, som netop et blevet offentliggjort, med helt ny sammensætning af direktionen.

En af de vigtigste opgaver for en bestyrelse er at sikre, at strategien er opdateret, og at direktionen er sammensat med de rigtige profiler. Arbejdet fungerer typisk på den måde, at bestyrelsen beslutter sig for, hvordan huset skal se ud, dernæst arbejder bestyrelsen i tæt samarbejde med koncernchefen om udvælgelsen af de ansvarlige for de forskellige afdelinger, og når det er sket forplanter forandringerne sig ned gennem systemet.

Det er et enormt arbejde, som man næppe ville lade en koncernchef stå i spidsen for, hvis man havde den mindste mistanke om, at han kunne blive ofret få måneder senere.

Anderledes er det til gengæld i forhold til formanden, for når strategien er vedtaget og direktionen på plads, så er rammerne for fremtidens bank lagt, og formandens rolle bliver i princippet mindre afgørende. Han er ikke en del af den direkte ekse­kvering af strategien.

Hans arbejde er groft forenklet færdigt, og han har i hvert fald gjort det nemmere at træde tilbage for at give plads til en ny formand, som kan arbejde sig ned i materien i vished om, at bankens strategi for de kommende år ligger fast.

Bestyrelsesformand Ole Andersen har med andre ord ryddet op, i det tilfælde af, at den eksterne hvidvaskunder­søgelse rejser kritik af besty­relsens håndtering.

