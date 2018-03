Begrav MUS-samtalen på konsulenternes kirkegård

Nu må det stoppe. Jeg orker ikke at høre mere om fejlslagne MUS-samtaler.

De virker ikke efter hensigten. Har aldrig gjort det, og alligevel bruger vi ufattelig megen arbejdstid på at få dem til at fungere.

Det er den samtale, ingen ser frem til, som Berlingske Business skrev onsdag, og det gælder både for chefer og medarbejdere.

De eksisterer kun, fordi konsulenter er ekstremt gode sælgere. De lever af at sælge timer, og det gør de fremragende. Alt for godt.

Men nu må det høre op. Begrav medarbejderudviklingssamtalerne på HR-konsulenternes kirkegård, inden de opfinder nye typer samtaler, som touchdowns, PU, MÅS, walk and talk, fugleformations­øvelser, hvor medarbejdere skal lave øvelser, hvor de optræder som gæs i slipsstrømmen af lederen, som viser retningen.

I de mange år, jeg har været på diverse arbejdspladser, har jeg deltaget i udviklings­samtaler, både som personaleansvarlig og som medarbejder. Jeg har udfyldt tonsvis af papirer, som er arkiveret et sted, hvor ingen kigger, fordi de, som en chefkonsulent siger til Berlingske, er uden effekt.

Når jeg googler MUS-samtaler, er det slående så mange hit, jeg finder på, hvorfor samtalen går galt, sådan kan den blive bedre, syv trin til at forbedre samtalen, fem råd, hjælp til og sådan løfter du MUS-samtalen til årets bedste.

Det hele udspringer af konsulentmiljøet og stakkevis af bøger. Alligevel sidder vi stadig i sovsen med følelsen af, at vi spilder hinandens tid.

Når vi tænker os rigtig godt om, er de bedste samtaler ofte dem, vi får ved jobsamtaler og ansættelsessamtaler. Det er her, vi kan udfordre jobindhold, præsentere målsætningen og finde ud af, om vi er det bedste match i den pågældende stilling i den konkrete virksomhed.

Den er kontant, fordi begge parter skal teste hinanden, og det er her, forventningerne til hinanden gøres klar, både fagligt og socialt. Ofte er det ikke blot én samtale, men et forløb, hvor du får tid til at tænke dig om, bearbejde input og indtryk for til sidst at nå en fælles konklusion.

Det er her, du udfordrer lederens tanker om virksom­hedens strategi. Det er her, du finder ud af, om chefen er et tåleligt og troværdigt bekendtskab, og omvendt her lederen får bekræftet, at den potentielle medarbejder har mere at byde på, end de umiddelbare kompetencer, som invitationen til samtalen bygger på.

Det gælder uanset, om samtalen er gennemført gennem direkte kontakt eller med en headhunter som mellemstation.

Det betyder ikke, at samtalen mellem chef og medarbejder skal ophøre, så snart ansættelsen er gennemført.

Tværtimod.

Samtalen skal være løbende.

Konsulenter vil gerne gøre ledelse til en kompleks størrelse. Det er skåret helt ind til benet den forretningsmodel, de tjener penge deres på

I perioder med ny strategi skal chefen være i stand til at formulere den klart og tydeligt, så alle kan byde ind, udfordre den, så den bliver forstået, og derefter må hver enkelt gøre op med sig selv, om de vil tilpasse sig eller løbe skrigende bort.

I perioder med såkaldt almindelig drift skal lederen hele tiden orientere sig om, hvorvidt alle lever op til strategien. Det sker gennem ros, anerkendelse og klare beskeder om, hvordan vi kan gøre det bedre for at nå de mål, vi har sat os.

