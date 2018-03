Bag milliardtab på Facebook er en rystende advarsel til samfundet og investorerne

Mandag faldt værdien af Facebook med svimlende 225 milliarder kroner.

Bag det enorme milliardtab for aktionærerne gemmer sig imidlertid en historie med to fortællinger, der hver for sig er alvorlige og en rystende advarsel om følsomheden i den digitale platformsøkonomi.

Platforme som Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat og mange andre har det fællestræk, at de i princippet er gratis at bruge, og i skåltalerne sælges de som et demokratisk værktøj til videndeling mellem venner og ligesindede.

Men intet er gratis. Der er altid en pris, og den pris er en bid af dig selv. Hver gang, du tilmelder dig en social platform, afgiver du et stykke af dit privatliv.

Du tænker, at du har kontrol over dine data, og du er sikkert overbevist om, at »lille mig« er uinteressant i det store billede. Vi har løbende set hacker­angreb, hvor private data er blevet stjålet, men tilsyne­ladende har vi set gennem fingrene med det, fordi vi netop har tænkt, at det ikke har konsekvenser for »lille mig«.

Men »lille mig« bliver til et vælgerhav, når vi puljes sammen. Så bliver vi til en brik i en politisk magtkamp.

Det er, hvad der blev afsløret i weekenden, hvor Facebook offentliggjorde, at analyse­firmaet Cambridge Analytica via Facebook indsamlede data fra 50 millioner profiler for at kunne udarbejde et program, der kunne påvirke vælgerne op til det amerikanske præsidentvalg forrige år.

Cambridge Analytica er finansieret af en af de største republikanske donorer, og vælgerpåvirkningsprogrammet var bestilt af Steve Bannon, der var Trumps nærmeste rådgiver i Det Hvide Hus, indtil han blev fyret i fjor.

Datasagen har rystet det amerikanske samfund, og vil nu blive genstand for under­søgelser fra myndighedernes side. Sideløbende har den britiske valgkommission indledt undersøgelser om, hvorvidt Cambridge Analytica også har brugt Facebook-data til at påvirke det britiske brexit-valg.

Det er den ene del af fortællingen. Den anden er, at Facebook lod sine kunder blive misbrugt uden at fortælle dem det. Indsamlingen af data fandt sted i 2014. Facebook opdagede det i 2015 og tog kontakt til Cambridge Analytica, som angiveligt lovede at destruere de data, som var indsamlet.

Mere skete der ikke før denne weekend, hvor Cambridge Analytica blev blokeret af Facebook.

Facebooks sene reaktion skyldes platformsøkonomiens traditionelle udviklingsfilosofi. Den handler om at få så mange brugere som muligt på kort tid under devisen »run, fix it, run«.

De rydder med andre ord først op, når skidtet bliver synligt

De rydder med andre ord først op, når skidtet bliver synligt. Men i takt med, at sociale medier bruges i politiske magtkampe, begynder det etablerede samfund at stille krav om kontrol, indsigt og reguleringer.

Spørg blot bankerne. De ved, hvor dyrt det er at drive kontrol og garantere sikkerhed for brugerne, og bankerne ved om nogen, hvor store bøderne kan være, når kontrollen med brugerne svigter.

Det svimlende tab på aktier i Facebook er en rystende advarsel til alle, som vil investere i de i forvejen skrøbelige økonomier, der generelt præger digitale platforme.

Kontrol og sikkerhed koster, og den pris er ofte underprioritet i jagten på at nå flest mulige brugere på den korteste tid.