Billigt i bil, dyrt i bus: Her har konkurrencestaten spillet fallit

I næste uge kan jeg tage en tur til London og hjem igen for 324 kroner. Jeg kan også vælge en tur til Rom for 678 kroner eller et smut til Berlin for 202 kroner.

Standardprisen for en rejse til Aarhus med tog er på 836 tur-retur med pladsbilletter, og selv om jeg med snilde og held kan gafle mig de såkaldte orangebilletter, der sådan cirka vil halvere prisen til Aarhus og hjem igen, er der noget, som tyder på, at der er noget galt med prisstrukturen på offentlig transport.

Det er desværre ikke en ny kendsgerning. Som grafen viser er prisen på tog og busser ifølge Danmark s Statistik steget betydeligt mere end de generelle forbrugerpriser, mens flypriserne er steget mindre end forbrugerpriserne. Det er en tendens, som har gjaldt i dette årtusinde.

Netop i denne weekend får taksterne på offentlig transport et nyt nøk op. I 2018 stiger priserne på Sjælland i gennemsnit med 0,9 procent.

Prisstigningen sker paradoksalt nok samtidig med, at vi i Berlingske Business kan dokumentere, at prisen for at eje og køre bil i Danmark aldrig har været billigere.

Beregninger viser, at det i 1994 kostede 44 pct. af en privatansat funktionærs gennemsnitsindkomst at købe en VW Polo. I 2018 kan funktionæren få en ny VW Polo for kun 24 pct. af årsindkomsten efter skat – og det vel at mærke med bedre benzinøkonomi, komfort og sikkerhed.

Jeg har i mit privatliv organiseret mig noget uheldigt, altså transportmæssigt. Min kæreste bor lidt uden for Aarhus, så jeg kender turen København-Aarhus tur-retur ret indgående.

I begyndelsen tænkte jeg, at toget ville være den mest effektive transportform. Der var tid til at læse, arbejde og ellers slappe af, men det holdt kun ganske få gange.

Det viste sig hurtigt, at jeg kunne køre i bil for stort set samme pris. Jeg kunne gøre det hurtigere, mere fleksibelt, og når jeg var overskudsagtig og tilstrækkeligt organiseret kunne jeg koble mig på GoMore og tage passagerer op.

Tallene fra Danmarks Statistik vidner om, at konkurrencestaten, som tidligere finansminister Bjarne Corydon var fortaler for, har spillet fallit, i hvert fald når det gælder offentlig transport, og særligt i lyset af, at passagerne i den kollektive trafik kun betaler halvdelen af omkostningerne selv, som transportminister Ole Birk Olesen (LA) for nyligt sagde i Berlingske Business.

I modsætning til passagerne i den offentlige trafik betaler bilisterne ifølge Ole Birk Olesen stort til offent­lige kasser i form af skatter og afgifter og rent faktisk langt mere, end der skal til for at dække omkostningerne ved vejtrafik.

I socialdemokratiske kredse er ordet konkurrencestat et forfærdeligt ord og bliver nærmest opfattet som et angreb på velfærdsstaten. Problemet er imidlertid, at når staten fravælger konkurrencen på bl.a. transport, forsvinder kunderne andre steder hen, bl.a. til privatbilismen eller private busselskaber.

For et offentligt transportselskab er det blevet en ond cirkel. Når kunderne forsvinder, stiger omkostningerne pr. lønkrone. Stigende omkostninger øger prisen eller forringer kvaliteten.

Mon ikke det snart var på tide, at politikerne accepterer begrebet konkurrence og begynder at gentænke den offentlige transport, så den er et reelt alternativ for borgerne og ikke en økonomisk klods om benet for borgerne.