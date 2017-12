Ydmyget Samuelsen kører skattedebat af sporet

2017 bliver året, hvor Anders Samuelsen mistede tro­værdighed – særligt i erhvervslivet, der angler efter sober skattedebat.

I en, ja, uvidenskabelig afstemning på Business.dk om, hvem der skulle indtage topposten i Danske Kvaje­fabrik Unlimited synes Liberal Alliances leder at storme ind som en sikker kandidat.

Anders Samuelsen distancerer Peter Sonne Jensen fra konkursramte Probana, der var erhvervslivets foretrukne kursusinstitution, og Thomas Borgen, der står i spidsen for Danske Bank, der har bidraget til hvidvaskning af penge gennem bankens estiske afdeling.

Der er åbenbart forskel på at begå fejl og på ikke at holde sine løfter.

I erhvervslivet har det betydning, at du holder, hvad du lover. Hvis du svigter, bliver du straffet økonomisk hårdt. For børsnoterede selskaber vil aktiekursen styrtdykke, og topledelsens troværdighed vil gradvist blive undergravet med forøget risiko for at blive udskiftet.

Troværdighed er et aktiv, mens mangel på troværdighed er et passiv, der er forbundet med enorme udgifter.

Anders Samuelsen betaler i dag prisen for en stribe ultimative krav

Anders Samuelsen betaler i dag prisen for en stribe ultimative krav, som er endt som fusere.

Først ville han ikke sælge sin sjæl for ministerbiler. Det gjorde han. Dernæst tonede han frem med stålsatte øjne, som blev blege. Så fortalte han, at Liberal Alliance ikke havde nogen eksistensberettigelse, hvis den ikke kunne gennemtvinge skattelettelser, ligesom han flere gange har truet med at vælte en borgerlig regering.

Kort før jul truede han med at stemme mod regeringens egen finanslov for 2017, hvis der ikke samtidig blev gennemført en aftale om »historisk store skattelettelser«.

Forud for truslen havde Samuelsen set Kristian Thulesen Dahl og DF i øjnene og derved opnået forståelse for skattelettelser.

Problemet for Anders Samuelsen var, at Thulesen Dahl ikke kunne genkende billedet af enighed og for at gøre ondt værre kunne Thulesen Dahl fortælle, at han ikke havde været i samme rum som Anders Samuelsen.

Samuelsen blev dermed taget i en mellemting mellem løgn og ønsketænkning.

Det står nu lysende klart, at sjælen sidder i ministerbilen

Det deprimerende resultat er ikke, at LA-lederen måtte ydmyge sig selv ved at accep­tere, at forhandlingerne om skattelettelser blev frakoblet finans­loven, og samtidig at han opgiver ultimative krav, mens han sidder i regeringen. Det står nu lysende klart, at sjælen sidder i ministerbilen.

Det største problem er imidlertid, at skattedebatten er kørt af sporet, for det handler ikke længere om, hvordan landet kan gennemføre rationelle, vækstskabende skattelettelser, men om Samuelsens evner som forhandlingsleder.

Det synes at have større betydning for DF at ydmyge LA end at finde løsninger, der gavner erhvervslivet, borgerne og Danmark mest.

Er det DFs skyld? Nej, det er Samuelsens evner som troværdig leder af et parti i regering, der står på spil.

Det er tankevækkende, at den prominente LA-støtte Asger Aamund nu åbent taler om Samuelsens fejl, mens Bjarke Ingels og serieiværksætter Martin Thorborg i Børsen i denne uge efterlyser Thornings reformvenlige regering.

Samuelsen må spørge sig selv, om han er grobund for reformer, eller om han spænder ben for sig selv og regeringen ved konsekvent at male sig op i et hjørne, hvor alle taler om Samuelsen i stedet for politisk indhold.